Retroscena dalla Spagna su Nasser Al-Khelaïfi: si è rotto il crociato giocando a padel con Verratti

Nasser Al-Khelaïfi si è infortunato al legamento crociato. L’imprenditore del Qatar e presidente del PSG si è fatto male lo scorso 7 ottobre mentre giocava una partita di padel con Marco Verratti a Doha, come riporta il quotidiano spagnolo Sport.es. Dopo l’infortunio a Doha e la guarigione in Qatar, il presidente della squadra parigina è già tornato nella capitale francese in vista dell’importantissima sfida di Champions League tra il suo PSG e il Newcastle. Verratti – che ha firmato per l’Al Arabi – aveva avuto l’occasione di incontrare nuovamente il numero 1 del club parigino, sfruttando una partita di padel, uno dei grandi hobby di Al Khelaifi. Che ora dovrà aspettare qualche mese per tornare a divertirsi sul campo.