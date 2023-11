Milan-Borussia Dortmund, Reijnders: “Situazione difficile. Dobbiamo ancora credere alla qualificazione”

Al termine di Milan-Borussia Dortmund ai microfoni di Sky Sport ha parlato Tijjani Reijnders, che ha analizzato il match di San Siro che rischia di pesare tantissimo sulla stagione del Milan. Queste le sue parole.

Reijnders: “E’ una situazione difficile dobbiamo uscirne rapidamente. l’unico rimedio è vincere oggi non ci siamo riusciti però. Credo che la mentalità fosse positivA, abbiamo avuto tante opportunità per fare di più, ma non siamo riusciti a segnare. Dovremo battere il Newcastle, e poi vedere cosa succede in Germania. La qualificazione è ancora possibile“.