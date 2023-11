Milan-Borussia Dortmund, Adli: “Dispiaciuti per i tifosi. Daremo tutto con il Newcastle”

Una serata storta che rischia di pesare tantissimo per il Milan, quella che è valsa la sconfitta contro il Borussia Dortmund a San Siro. A cercare di analizzare il match è stato Yassine Adli che ai microfoni di Mediaset ha parlato in questi termini della gara.

Adli: “Ci spiace per i nostri tifosi, era una grande occasione, sapevamo che con San Siro avevamo la forza dentro di noi, ma non siamo riusciti a vincere questa partita. Daremo tutto a Newcastle, c’è un 2-3% di possibilità di passare il turno, cercheremo di vincere la nostra partita e speriamo in risultato positivo da Dortmund. Abbiamo avuto un rigore e l’abbiamo sbagliato, poi lo hanno avuto loro. Noi siamo riusciti a tornare in partita e nel secondo tempo abbiamo perso equilibrio anche con l’uscita di Thiaw: siamo un po’ sfortunati, il calcio è anche così. Abbiamo fatto fatica a trovare il nostro equilibrio e ci spiace”