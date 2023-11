Milan-Borussia Dortmund, Pioli: “Abbiamo creato di più di loro. Gli infortuni mi preoccupano”

Dopo la serata storta per il Milan che ha visto passare a San Siro il Borussia Dortmund, Stefano Pioli ha cercato di analizzare il momento delicato della sua squadra. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dei rossoneri ha detto queste parole.

Pioli: “E’ stata una serata negativa, abbiamo perso una partita dove non siamo riusciti a portare dalla nostra l’inerzia. il rigore iniziale ci poteva dare una grossa mano, ma poi non siamo riusciti. Abbiamo avuto l’occasione sul 3 contro 1 in cui dovevamo fare meglio, soprattutto a certi livelli. Sul secondo gol dovevamo difendere meglio, dopo l’infortunio di Thiaw tutto si è complicato. C’è stata meno qualità, ma abbiamo creato ugualmente, forse di più del Borussia. Sul secondo gol eravamo in superiorità numerica e dovevamo difendere molto meglio. Loro sono stati bravi a mandare k’inerzia sempre dalla loro. Siamo partiti bene, poi dopo diventa difficile quando vai sotto a questi livelli. Fino al secondo gol abbiamo fatto quello che dovevamo fare. E’ un peccato, perché potevamo segnare di più. Gli infortuni mi preoccupano tanto, non sono infortuni semplici da digerire. Stiamo lavorando al meglio per cercare di superare questo momento complicato. Abbiamo ancora una possibilità, ma non dipende più solo da noi. Ho parlato con Giroud a fine partita, doveva superare un momento del genere soprattutto uno dalle sue qualità e dalla sua esperienza“.