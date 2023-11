Milan-Borussia Dortmund, Loftus-Cheek: “Match frustrante, non trovavo spazi”

Ruben Loftus-Cheek ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara persa dal suo Milan contro il Borussia Dortmund in Champions League. Il centrocampista inglese ha analizzato la partita, sottolinenando la sua difficoltà ad entrare nel vivo del gioco.

Loftus-Cheek: “Partita equilibrata. Siamo partiti bene, loro hanno reagito e quando hanno segnato per noi è stato difficile. Ma è ancora possibile qualificarci anche se non dipende solo da noi. Gli spazi erano ristretti. Ho fatto il possibile ma era frustrante non condizionare la partita come avrei voluto. Per la qualificazione dobbiamo fare la nostra parte e assicurarci di vincere, poi tocca alle altre squadre. L’unica cosa che possiamo fare è pensare a noi stessi e vedere che succederà“.