Milan-Bologna 2-2, Motta: “Arbitri? Non parlo. Se vuole ci pensa Sartori, se no per lui va tutto bene”

Thiago Motta parla ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio tra Milan e Bologna: “I ragazzi hanno giocato per vincere tutta la partita. Sensazione fantastica. I ragazzi sono entrati in campo con grande coraggio ed entusiasmo. È un gruppo che si aiuta. Sono orgoglioso di allenarlo. Degli episodi arbitrali non parlo. Se vuole ci pensa Sartori, se no per lui va tutto bene, ci penseranno i dirigenti. Zirkzee partita enorme così come i suoi compagni. Tutti hanno fatto una grandissima prestazione – aggiunge il tecnico rossoblù -. I risultati che abbiamo fatto quest’anno a San Siro sono indice della nostra ambizione. Cerchiamo di vincere fino all’ultimo anche contro squadre che si giocano il campionato. È un gruppo di ragazzi seri e responsabili, che si diverte. Possiamo però migliorare sotto porta, soprattutto in gare come questa. L’unica sensazione di non poter vincere una partita quest’anno l’ho avuta solo alla prima di campionato proprio contro il Milan”.