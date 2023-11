Milan, Arrigo Sacchi: “Mandare via Maldini è stato un atto contro natura”

L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui affronta diversi temi, tra cui la situazione attuale del Milan. In particolare, l’ex tecnico proprio dei rossoneri si è detto contrariato da alcune scelte operate dalla società nel corso del mercato estivo: “Mandare via Paolo Maldini è stato un atto contro natura. Prendere così tanti stranieri nuovi in una sola volta invece è un azzardo, soprattutto in una squadra con pochi italiani. Questo perché venendo da altri campionati hanno bisogno di tempo per inserirsi e per capire la lingua e i dettami dell’allenatore“.

Poi Sacchi ha fatto un accenno sulla situazione del calcio in Italia: “Così com’è non va bene. Siamo un Paese che si illude di essere grande, che però nel suo intimo è consapevole di contare poco o nulla. Vedo tanti commentatori, ex giocatori ed ex allenatori che in televisione sostengono che tutto è eccezionale, fantastico, ma poi a microfono spento sostengono l’opposto“.