Basket Femminile, giovedì tempo di Italia-Grecia. Il coach Capobianco: “Prima tappa di un lungo viaggio”

Giovedì 9 novembre sarò il tempo di Italia-Grecia femminile, prima tappa del cammino di qualificazione agli Europei di bakset. La nostra Nazionale è già qualificata all’evento, in quanto paese ospitante, ma la partita contro le elleniche sarà un modo per tastare il grado di preparazione del team azzurro. Sarà, inoltre, la prima volta della Nazionale a Vigevano. A margine della presentazione ha parlato il coach della squadra, Capobianco, che ha espresso tutto il suo entusiasmo.

Capobianco: “L’entusiasmo come staff è condiviso dall’energia delle ragazze, che dal primo allenamento mi stanno dimostrando attenzione, concentrazione e voglia di esserci. La partita con la Grecia non mette in palio i due punti ma per noi rappresenta il primo passo di un lungo viaggio che vogliamo sia appassionante e bellissimo“.

L’ala azzurra Cecilia Zandalasini, nata a pochi chilometri da Vigevano, ha confermato l’impegno assoluto di un gruppo in cerca di rivincite: “C’è una bella atmosfera, vogliamo tornare a essere protagoniste con la Maglia Azzurra partendo da Vigevano. Certamente la prospettiva di poter giocare un Europeo in casa nel 2025 rappresenta uno stimolo ulteriore per tutte noi”