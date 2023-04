Juve, con il Napoli è la terza sconfitta consecutiva in campionato: non succedeva dal 2010/2011

La Juventus cade all’Allianz Stadium contro il Napoli nella 31esima giornata della Serie A 2022/2023. Per i bianconeri, condannati dal gol di Raspadori, si tratta della terza sconfitta consecutiva in campionato dopo quelle contro Lazio (2-1) e Sassuolo (1-0). Un scia negativa che non si verificava dal lontano 2010/2011, quando in panchina c’era Delneri.