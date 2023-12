Milan, Ansa: Pioli per ora resta

Il Milan vive un periodo complicato, difficile da soportare soprattutto dopo l’uscita della Champions League. Il clima è delicato con la squadra che non riesce a ritrovare se stessa, con il pareggio esterno contro la Salernitana che è stato il picco di una discesa che dura da tempo. 3 i mesi senz vincere in trasferta in campionato per i rossoneri: troppi per gli uomini di Pioli. Proprio il tecnico del Diavolo è stato soggetto di discussione in un vertice in società in cui era presente anche Zlatan Ibrahimovic.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, sono quindi ore di riflessione generale per trovare una soluzione ai problemi della squadra rossonera. I dirigenti sono determinati a porre un freno ai tanti infortuni muscolari degli ultimi mesi. Al momento, secondo quanto si apprende, la posizione di Pioli non sarebbe in bilico. Resta però l’insoddisfazione dei dirigenti.