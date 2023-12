Formazioni ufficiali Sampdoria-FeralpiSalò, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-FeralpiSalò, match valido per la diciottesima giornata della Serie B 2023/2024. Calcio d’inizio alle ore 16:15 al Ferraris di Genova, dove i blucerchiati andranno a caccia di quella che sarebbe la quinta vittoria nelle ultime sei di campionato per continuare la prepotente risalita in classifica. Gli ospiti sono l’ultima forza del campionato, ma sono reduci dalla seconda vittoria stagionale: serve l’impresa per continuare il difficile inseguimento alla salvezza. Di seguito le scelte ufficiali di Pirlo e Vecchi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Kasami, Yepes, Giordano; Verre, Esposito; De Luca

FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Compagnon, Butic