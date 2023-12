Frosinone-Juventus 1-2, Vlahovic: “Non è stato facile accettare l’esclusione, ma sono tranquillo”

“In quel gol c’è tanta voglia di vincere, aiutare la squadra e far felici i tifosi. Non è facile per un attaccante passare periodi senza gol, ma io sono tranquillo e lavoro tutti i giorni per aiutare la squadra. Sinceramente sono stato sempre molto tranquillo. Bisogna allenarsi sempre e vivere nel presente. L’importante è rimanere sempre sul pezzo”. Lo ha detto l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, dopo la vittoria con il suo gol contro il Frosinone: “Sono contento per il gol, ma ora mi concentro sulla prossima partita. Non è stato facile accettare oggi la scelta del mister, ma alla fine siamo tutti importanti. Con cinque cambi è come se si giocassero due partite in uno. Mi sono concentrato solo su come aiutare la squadra: non ero arrabbiato, so di poter essere determinante anche dalla panchina”.

E sui suoi partner d’attacco: “Io e Milik? Mi trovo bene con lui, ma anche con tutti gli altri, come Chiesa e Yildiz. Avevo lasciato il rigore col Genoa a Chiesa perché siamo amici e aveva anche lui bisogno del gol. Sicuramente tornerò a calciare i rigori. Spero di continuare a giocare così anche per il futuro. So che la squadra ha bisogno dei miei gol”.