Taranto-Juve Stabia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Taranto-Juve Stabia, match valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Super sfida quella che vede Capuano contro la capolista del Girone C che avrà l’occasione ghiotta di allungare sull’Avellino che incredibilmente si è fermato contro la Virtys Francavilla in casa. Match che partirà dalle 18.30 e che sarà in diretta su Sky Sport 252 e NOW.

