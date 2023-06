Messi: murale in suo onore in un dormitorio studentesco di Tirana

Una parete di un dormitorio per studenti di medicina a Tirana è stato decorato da un murale di Lionel Messi. Maximiliano Bagnasco, un pittore argentino, ha deciso di presentare un’opera sul calcio al Tirana MuralFest 2023. Messi, con indosso la maglia della nazionale argentina, coprirà parte dell’edificio. L’artista afferma all’Associated Press: “E’ motivo di orgoglio per me”. Bagnasco, in passato, ha anche creato un murale di Diego Maradona a Napoli.