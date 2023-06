Il Basilea ha annunciato che Darian Males, Andi Zeqiri e Kasim Adams non resteranno in Svizzera nella prossima stagione. Il club ha deciso di non riscattare i tre giocatori, che erano in prestito Pertanto. Males torna all’Inter dopo due anni e mezzo conditi da 47 presenze, 11 reti e 17 assist. Zeqiri tornerà al Brighton e Adams all’Hoffeneim.