Manchester City, Bernardo Silva: “Bisogna godersi questi momenti, non si sa se ricapiteranno”

Il fantasista del Manchester City, Bernardo Silva, nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club inglese, ha parlato dell’imminente finale di Champions League 2022/2023 contro l’Inter: “E’ sempre complicato arrivare fino a questo punto, quindi bisogna godersi questi momenti dato che non si sa se capiteranno ancora. Per noi è stata una stagione difficile perché per quasi tutto il campionato abbiamo dovuto rincorrere l’Arsenal, senza riuscire a vincere cinque partite consecutive. Non c’è stato uno slancio di fiducia tale da poter pensare di essere inarrestabili, cosa che arriva solo vincendo molte partite di fila. La vittoria contro l’Arsenal ci ha dato una spinta importante e ora vogliamo conquistare la Champions League, l’unico titolo che ci manca”.