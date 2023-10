Manchester United, Rashford va a festeggiare in un night club dopo il derby: Ten Hag riflette se punirlo o meno

Il Manchester United, ancora una volta, è protagonista in negativo di questo avvio di stagione in Premier League. Nel fine settimane è arrivata anche la disfatta nel derby contro il City perso per 0-3 ad Old Trafford. Così, nel post-partita Marcus Rashford si è recato – secondo quanto sostiene il Daily Mail – al Chinawhite, locale notturno di Manchester, per festeggiare il suo 26esimo compleanno con la famiglia e gli amici in un’area VIP. Si dice che la festa sia finita intorno alle 3:30, anche se non è chiaro se Rashford sia rimasto fuori così a lungo. Lunedì mattina si è allenato con il resto della squadra a Carrington. Fonti vicine a Rashford l’hanno descritta come una celebrazione intima e pianificata per il suo compleanno in un’area privata del club. Vedremo se Ten Hag, sempre molto duro nei confronti dei suoi calciatori, deciderà se prenderà in considerazione un’azione disciplinare contro il giocatore.