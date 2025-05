Dopo aver vinto tre trofei, continuano i festeggiamenti in casa del Barcellona: blindato l’attaccante fino al 2028.

Manca una sola gara al termine della stagione del Barcellona, atteso in casa dell’Athletic Bilbao in occasione del match di chiusura de LaLiga 2024/2025 che vede proprio i blaugrana nuovamente campioni.

I ragazzi di Hansi Flick, però, non si sono limitati di certo al massimo campionato spagnolo: trascinati da giovani stelle – su tutte, quella di Lamine Yamal – e da senatori – come Robert Lewandowski – i trofei su cui hanno messo le mani sono stati ben tre. A completare il ‘mini triplete’ ci hanno pensato la Supercoppa spagnola e la Coppa del Re, entrambe vinte contro un Real Madrid rimasto all’asciutto.

Al Barça manca solo la Champions League

Le cose per cui festeggiare quest’anno, dunque, sono state parecchie. Nonostante la delusione in Champions League che ancora risuona piuttosto amara, dopo l’impresa di cui si è reso protagonista l’Inter di Simone Inzaghi, ora atteso nella finalissima di Monaco contro il PSG.

Con un’età media di appena 25 anni – e diversi talenti cristallini esplosi da La Masia – il futuro del Barcellona sempre piuttosto florido. Tanto da credere che l’anno prossimo tenterà di nuovo il tutto per tutto per arrivare fino in fondo nella più amata e ambita competizione europea. Alla quale non prenderanno parte soltanto questi giovanissimi, già eretti a idoli di grandi e piccini. Di pochi minuti fa, infatti, è la notizia di un importante rinnovo in attacco, che fa proseguire i festeggiamenti in terra catalana.

Raphinha-Barça: è ancora amore

Giunto dal Leeds nel 2022, le strade del brasiliano Raphinha e del Barcellona sono destinate a procedere lungo lo stesso percorso ancora per molto. È stata la stessa società spagnola a rendere noto il prolungamento del contratto tramite un comunicato ufficiale.

Prosegue il cammino blaugrana per il classe 1996, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028:

L’attaccante brasiliano ha firmato il suo nuovo contratto giovedì presso gli uffici del Club alla presenza del presidente dell’FC Barcelona Joan Laporta, del primo vicepresidente Rafa Yuste e del direttore sportivo del Club Anderson Luis de Souza “Deco”, tra gli altri.

Raphinha è entrato a far parte dell’FC Barcelona nel luglio 2022 con l’obiettivo di diventare l’ala sinistra titolare della squadra. Indossando il numero 22 nella sua prima stagione, ci è riuscito, conquistando il titolo della Liga, segnando 10 gol e fornendo 12 assist. La stagione 2023/24 lo ha visto mantenere il suo livello, con 10 gol e 13 assist in tutte le competizioni. Tuttavia, l’attaccante ha raggiunto un altro livello nel 2024/25, superando le sue statistiche precedenti.

Le statistiche, infatti, parlano chiaro: solo in questa stagione sono 34 le reti e 25 gli assist messi a referto in tutte e quattro le competizioni ufficiali disputate. Un numero che non è rimasto inosservato alla dirigenza blaugrana, che ha così blindato il suo numero 11.