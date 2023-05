MOVIOLA – Atalanta-Verona, braccio di Hien: check Var ma niente rigore, Gasperini furioso

Episodio da moviola in Atalanta-Verona con il gomito di Hien che tocca in modo molto scomposto e staccato dal corpo, anche se assolutamente involontario, il pallone sugli sviluppi di un corner. Lungo check col Var per l’arbitro Sozza, ma riceve poi l’indicazione di non procedere con una on field review. Restano davvero tanti dubbi, Gasperini furioso per il rigore non concesso e comunque per l’angolo.