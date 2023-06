Marsiglia, idea Fabio Grosso per sostituire Tudor: il Frosinone aspetta

Proseguono le ricerche dell’Olympique Marsiglia, che in virtù dell’addio di Igor Tudor ha bisogno di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Come riporta Sky Sport, tra i profili individuati dal club c’è anche quello di Fabio Grosso, reduce dalla promozione in Serie A con il Frosinone. Il tecnico italiano è in buoni rapporti con il direttore sportivo del club, Javier Ribalta, fin dai tempi della Juventus e conosce la Ligue 1 avendo indossato per due stagioni la maglia del Lione (2007-2008 e 2008-2009). Inoltre, Grosso è in scadenza di contratto con il Frosinone e l’impressione è che a scandire il suo futuro sia il Marsiglia, che per ovvie ragioni ha la priorità. Il club ciociaro attende dunque prima di poter parlare con il tecnico del futuro.