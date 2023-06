Manchester come Milano: ha vinto la Champions con due club

Con la vittoria sull’Inter in finale a Istanbul, il City ha conquistato la sia prima Champions League. E Manchester ha eguagliato Milano. Il capoluogo lombardo, infatti, non è più l’unica città con due squadre capaci di vincere il trofeo continentale per club più ambito: dopo ben 59 anni la città di Manchester ha eguagliato questo primato calcistico con i Citizens.

Il primo club italiano a portarsi a casa il trofeo è stato il Milan di Nereo Rocco nel 1963, il primo di sette totali (1969, 1989, 1990, 1994, 2003 e 2007). E l’anno successivo (1964) è toccato all’Inter di Helenio Herrera, prima delle tre coppe (1965 3 2010). Da quel momento Milano è stata l’unica città ad avere due squadre vincitrici della Champions League, fino a ieri sera.