Milan, per Kamada è questione di tempo: la trattativa dovrebbe sbloccarsi a breve

Daichi Kamada resta promesso sposo del Milan e l’addio di Maldini e Massara non dovrebbe cambiare i piani. Come riporta Tuttosport, dopo che la trattativa era stata messa in stand by – in attesa che Moncada e Furlani prendessero il comando delle operazioni – le due parti sono ora pronte a riallacciare i rapporti. L’unico nodo da scogliere rimane la burocrazia con gli agenti del giapponese, ma l’impressione è che sia solo questione di tempo. Kamada convince infatti sia la società che Pioli e attualmente tutto lascia pensare ad un suo arrivo a Milano.