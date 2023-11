Crisi Israele: il giocatore del Mainz El Ghazi rivendica il post pro-Palestina da cui aveva preso le distanze

Anwar El Ghazi questa mattina ha rivendicato il post pro-Palestina da cui aveva preso le distanze lunedì. Il giocatore del Mainz era stato prima sospeso e poi reintegrato dal club tedesco, che lo scorso 17 ottobre aveva messo fuori rosa il calciatore a causa del post incriminato. Oggi l’olandese è ritornato sul post citato commentando così la vicenda: “Qualsiasi altra affermazione, commento o scusa attribuita a me non è di fatto corretta e non è stata fatta o autorizzata dal sottoscritto. La mia posizione rimane la stessa di quando tutto è iniziato”. Il Mainz a questo punto ha fatto sapere che studierà la situazione dal punto di vista legale.