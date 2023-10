Giugliano-Potenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giugliano-Potenza, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Le due squadre si trovano nei bassi fondi della classifica ed avranno bisogno di un sussulto per allontanarsi dalle zone rosse della classifica. Una gara che si attende quindi equilibrata e che potrebbe essere decisa dai dettagli. Diretta dalle 18.30 su Sky Sport 256 e NOW