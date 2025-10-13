Cambio di rotta possibile sulla panchina del club: nel mirino proprio Roberto Mancini, vicino ad un clamoroso ritorno in Serie A

Roberto Mancini è senza dubbio uno degli allenatori più vincenti e riconosciuti del calcio italiano. Nel corso della sua carriera ha seduto su alcune delle panchine più prestigiose, sia in Italia che all’estero.

Dopo aver mosso i primi passi da vice alla Lazio, ha debuttato da primo allenatore alla Fiorentina nella stagione 2000-2001, per poi tornare proprio alla Lazio nella stagione successiva. Da lì ha iniziato un percorso importante: prima all’Inter, poi al Manchester City, ancora una volta all’Inter, allo Zenit San Pietroburgo e infine alla guida della Nazionale italiana, con cui ha vinto l’Europeo nel 2021.

Con l’Inter ha conquistato tre Scudetti consecutivi e due Coppe Italia, a cui si aggiungono una Coppa Italia vinta con la Fiorentina e un’altra con la Lazio. Dopo aver lasciato la Nazionale italiana nel 2023, Mancini ha accettato l’offerta dell’Arabia Saudita, diventando commissario tecnico della Nazionale saudita. Attualmente, il tecnico classe 1964 è svincolato, ma le voci di mercato suggeriscono un possibile ritorno imminente in Serie A.

Mancini vicino ad un ritorno in Serie A? L’annuncio fa sperare i tifosi

Le indiscrezioni sono nate dopo alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Mancini durante il Festival dello Sport di Trento. In quell’occasione, l’ex CT non ha nascosto la sua voglia di tornare ad allenare: “Mi manca il campo, vivere quell’ambiente. Vorrei tornare ad allenare, ma le proposte che avevo non mi davano stimoli adeguati.”

“Vorrei chiudere la carriera da allenatore alla Sampdoria, sarà l’ultima cosa che farò. Entrare in corsa? L’ho fatto a Manchester, all’Inter. Se cambi l’allenatore, vuol dire che le cose non vanno, quindi devi trovare delle soluzioni. Se la cosa ti stimola le trovi, le soluzioni”, ha poi concluso l’ex CT dell’ Italia. Il suo desiderio di voler tornare ad allenare ha subito alimentato le voci su un suo possibile rientro in panchina, proprio in Serie A. Attualmente due potrebbero essere le ipotesi principali: Juventus e Fiorentina.

Alla Juventus, la situazione di Igor Tudor è sotto osservazione. Nonostante la squadra sia imbattuta da otto partite, i cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Champions League hanno sollevato più di qualche dubbio sulla solidità del progetto tecnico. I paragoni con il rendimento altalenante dello scorso anno sotto la guida di Thiago Motta non sono mancati.

Anche a Firenze le acque sono agitate. La Fiorentina, attualmente al 17º posto in classifica, non ha mai vinto nelle ultime sei partite ufficiali, collezionando sei pareggi e sei sconfitte complessive in un inizio di stagione da incubo. La posizione di Stefano Pioli appare sempre più in bilico, e un cambio in panchina non è da escludere.

Per Mancini potrebbe essere un ritorno alle origini: proprio alla Fiorentina, nel 2000, aveva iniziato la sua carriera da allenatore. Una suggestione che potrebbe presto diventare realtà nel caso in cui Pioli venisse sollevato dall’incarico di allenatore. Anche se è ancora presto per dirlo, una cosa è certa: il desiderio di tornare in campo è forte, e il nome di Roberto Mancini resta tra i più caldi nel panorama degli allenatori liberi.