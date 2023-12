Manchester City al Mondiale per Club, Guardiola: “Sarà difficile in semifinale contro gli Urawa Reds”

“È la prima volta qui per il Manchester City ed è un piacere essere qui, un onore. Lo prendiamo come un privilegio, è un onore essere qui. Giocare domani significa che hai fatto qualcosa di eccezionale in precedenza. Ora meritiamoci la finale”. Lo ha detto l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Urawa Reds, formazione giapponese, nella semifinale del Mondiale per Club in Arabia Saudita: “Sappiamo quanto sia difficile vincere questa competizione e bisogna aver fatto qualcosa di speciale in precedenza, ma volevamo vincere anche contro il Crystal Palace. Qui, per giocare la finale, sappiamo che dobbiamo giocare la semifinale, e giocarla bene. Sarà una semifinale difficile, abbiamo visto la nazionale del Giappone come gioca e come ha battuto la Germania o ha fatto bene ai Mondiali. Il calcio in Giappone è cresciuto incredibilmente negli ultimi dieci anni. Sono acuti e rapidi nelle transizioni e in molti casi imprevedibili. Li rispetto molto e ovviamente voglio arrivare venerdì prossimo alla finale del Mondiale per Club”.