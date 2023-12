F1, la nuova Ferrari per il Mondiale 2024 sarà svelata martedì 13 febbraio

La nuova Ferrari per il Mondiale 2024 di F1 sarà svelata il prossimo martedì 13 febbraio. La vettura, sigla di progetto 676, sarà presentata a tifosi e addetti ai lavori e nello stesso giorno effettuerà dei giri di prova nel circuito di Fiorano. La scuderia di Maranello è il primo team a rivelare la data della presentazione della monoposto per la nuova stagione, anche se non ha reso noto ulteriori dettagli e si è affidata a uno stringato post sui social e a delle parole del team principal Frederic Vasseur, alla seconda annata con il Cavallino: “Stiamo cambiando il 95% dei componenti della vettura”, aveva dichiarato, anche se non sarà vera e propria rivoluzione in virtù di un regolamento tecnico ancora cristallizzato. Ma la speranza è quella di avvicinarsi alla Red Bull e di lottare per il titolo costruttori, che ha visto nel 2023 uno scialbo terzo posto finale per la Ferrari.

Al volante della Rossa per il quarto anno consecutivo la coppia formata da Charles Leclerc che Carlos Sainz, entrambi in scadenza di contratto. Quello della Ferrari, nonostante l’annuncio in anticipo rispetto agli altri nove team, potrebbe essere l’ultimo o uno degli ultimi appuntamenti tra le dieci presentazioni, visto che i test pre-campionato si svolgeranno appena otto giorni dopo in Bahrein, dal 21 al 23 febbraio.