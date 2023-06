Manchester City-Inter, Inzaghi: “Non cambierei miei giocatori con nessuno. Conteranno i particolari”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa prima della partita che vale forse una stagione per l’Inter, ossia la finale di Champions League contro il Manchester City. Direttamente dall’Ataturk di Istanbul il tecnico dei nerazzurri ha parlato in questo modo in conferenza stampa.

Queste le parole di Inzaghi: “È una bellissima sensazione, ho detto più volte che ci giocavamo tanto in questo finale di stagione, abbiamo ragionato partita dopo partita, adesso ci siamo e stiamo assaporando quello che abbiamo fatto, ma non vogliamo fermarci e vogliamo giocare questa finale nel migliore dei modi. E’ normale che il City sia favorito, è la squadra più forte al mondo, lo ha dimostrato anche nelle poche sconfitte che ha avuto, ma siamo 11 come loro, abbiamo fatto un percorso fantastico e siamo qui a giocarci le nostre carte con grandissima voglia. “Ho la fortuna di allenare giocatori che hanno fatto tante finali, sanno che ci vorrà tantissimo cuore e tantissima testa, bisognerà restare sempre lucidi per affrontare i momenti di difficoltà che ci saranno e poi metterci il cuore per essere bravissimi”

Ed ancora: “Abbiamo una grandissima opportunità di scrivere la storia del nostro club. Insieme è la parola che ci ha portato tutti qua, ed insieme dobbiamo provarci. Sappiamo il tipo di partita che ci aspetta. Sappiamo che il City sia la squadra più forte al Mondo, ma noi dobbiamo essere consci del percorso che abbiamo fatto. Dobbiamo fare di tutto per fare partita perfetta. Ho la fortuna di allenare un gruppo di uomini veri che non cambierei mai con nessuno. Sono 20 mesi che ci prendiamo delle gioie e ce le godiamo. Dobbiamo avere responsabilità domani, ma i ragazzi sono sereni. Abbiamo qualche dubbi su Mikhitaryan e Correa, ma tutti stanno bene mentalmente“.