Manchester City, Guardiola: “Otto minuti di recupero sono troppi. Ormai partite da 100 minuti”

“Congratulazioni all’Arsenal, ci siamo andati vicino. Negli ultimi 15-20 minuti del primo tempo hanno fatto meglio loro, nel secondo tempo molto, molto meglio noi. Davvero una grande ripresa”, dichiara Pep Guardiola, dopo la sconfitta contro l’Arsenal nella Community Shield. Poi ha proseguito: “Non mi sembrava che fossero successe cose per cui aggiungere otto minuti. Ma chi fa le regole non si confronta con i giocatori o con gli allenatori. Ora le partite saranno di 100 minuti. Immaginatevi se aggiungono altro recupero per i gol e così via. Abbiamo comunque affrontato una squadra straordinaria, siamo delusi ma è il calcio e non si può sempre vincere”.