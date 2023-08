Challenger San Marino 2023, il titolo va a Munar: Pellegrino sconfitto in due set

Niente da fare per Andrea Pellegrino, sconfitto in finale agli Internazionali di San Marino Open, Challenger Atp 125 con un montepremi di 145.000 euro. A vincere il torneo, infatti, è stato lo spagnolo Jaume Munar, numero 91 del mondo e seconda testa di serie. Il tennista iberico si è imposto sul 26enne pugliese per 6-4, 6-1. Primo parziale equilibrato con lo spagnolo che conduce le danze sino al 4-2, poi la grande reazione di Pellegrino riporta la partita in parità sul 4-4. Il momento decisivo del set e del match lo si vive nel decimo game quando l’azzurro perde la battuta, cede il set e di fatto anche il match. Nella seconda frazione di gioco lo spagnolo sulle ali dell’entusiasmo scappa subito via sul 4-0 e chiude poco dopo con un netto 6-1.