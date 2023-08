Masters 1000 Toronto 2023, programma e orari lunedì 7 agosto: in campo Berrettini, Musetti e Arnaldi

Il programma e gli orari di lunedì 7 agosto al Masters 1000 di Toronto. Si apre sul cemento canadese il primo dei due tornei 1000 che precedono gli Us Open, l’ultimo slam stagionale. E si parte subito forte con ben tre italiani in campo: Matteo Berrettini se la vedrà con il francese Gregoire Barrere sul campo centrale. Palcoscenico di prestigio anche per Matteo Arnaldi contro la wild card locale Vasek Pospisil, esperto e navigato giocatore. Aprirà il Granstand, alle 17 italiane, Lorenzo Musetti opposto a Yoshihito Nishioka. Ecco il programma integrale, gli orari indicati sono quelli italiani.

CAMPO CENTRALE

Ore 17:00 – (WC) Galarneau-Cerundolo

Ore 18:30 – Barrere-Berrettini

Ore 1:00 – (WC) Raonic-(9) Tiafoe

A seguire – (WC) Pospisil-(Q) Arnaldi

GRANDSTAND

Ore 17:00 – (16) Musetti-Nishioka

A seguire – Davidovich Fokina-Wolf

Ore 20:30 – Bublik-(15) Hurkacz

Ore 22:00 – Monfils-Eubanks

A seguire – (12) Paul-(Q) Schwartzman

CAMPO 1

Ore 17:00 – Nakashima-Lehecka

A seguire – Zheng-(Q) Kokkinakis

A seguire – Mannarino-Daniel

A seguire – (Q) Garin-Kecmanovic