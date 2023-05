Manchester City, Guardiola: “Nella nostra testa solo il Leeds. Poi penseremo al Real”

Il Manchester City si prepara alla partitissima di Champions League contro il Real Madrid, nella rivincita dello scorso anno. Sarà Pep Guardiola contro Carlo Ancelotti: probabilmente il meglio che il calcio europeo ci può regalare in questo momento. Nonostante i pochi giorni che precedono la partita di andata fra le due squadre, il tecnico spagnolo ha chiarito in conferenza stampa che i suoi uomini pensino soltanto alla partita contro il Leeds. Il City infatti è impegnato anche nella battaglia di punti con l’Arsenal per la vittoria della Premier League.

Le parole di Guardiola: “In passato abbiamo sempre visto un impatto del nuovo allenatore sui giocatori, per almeno una o due partite. Col Leeds avrà un impatto enorme: non so come giocheranno, dovremo adattarci rapidamente. Quando non hai informazioni sull’avversario non devi concentrarti troppo su di lui quanto su te stesso. Ora c’è solo il Leeds, poi penseremo al Real Madrid. È davvero importante che tutta la nostra attenzione sia solo sulla partita di domani“.