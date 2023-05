Napoli campione, anche i semafori celebrano lo scudetto e si tingono d’azzurro

A Napoli è esplosa la festa scudetto e anche i semafori celebrano il tricolore numero tre della storia del club partenopeo. L’impresa La Semaforica, affidataria del Comune per il servizio di gestione dei semafori cittadini, ha deciso infatti di installare una copertura personalizzata e tutta azzurra a due semafori della centralissima zona di piazza San Carlo, tra via Verdi e via Vittorio Emanuele III.