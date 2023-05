Golf, Open d’Italia 2023: Pavon resta al comando, bene Paratore

Al termine della seconda giornata dell’Open d’Italia 2023 di golf, di scena al Marco Simone Golf & Country Club, il leader resta Matthieu Pavon. Il francese si conferma in vetta al torneo del DP World Tour con lo score di 133 (63 70 -9), precedendo di due colpi il francese Guerrier e lo spagnolo Otaegui. Costretto al ritiro invece il campione in carica, lo scozzese Robert MacIntyre, fermato da un problema alla schiena. Per quanto riguarda i colori azzurri, non delude le aspettative Renato Paratore, migliore degli italiani e 25° con il punteggio di 141 (72 69 -1) colpi.

Supera il taglio – seppur senza brillare – anche Guido Migliozzi, 50° con un totale di 143 (+1). Da segnalare anche la prima “hole in one” del torneo, realizzata dall’indiano Shubhankar Sharma, alla buca 17, par 3. Cresce infine l’attesa per la Ryder Cup, la prima storica in Italia, tanto che presso il villaggio commerciale del Club è stata esposta una speciale moneta commemorativa da dieci euro, coniata dalla Zecca dello Stato.