Manchester City, Guardiola: “Contro l’Arsenal sarà una finale. Bisognerà vincere”

“Come ho detto nella precedente conferenza stampa, l’importante è vincere. L’Arsenal ha fatto un’annata incredibile in questa stagione e non credo che perderà molti punti. Per noi è importante affrontare la partita contro l’Arsenal trovando una vittoria, e la prossima partita di Premier League sarà come una finale”, queste le dichiarazioni di Guardiola, analizzando quelle che saranno le chance di recuperare sull’Arsenal ed eventualmente vincere il campionato inglese. “Se perdiamo questa partita, non avremo alcuna possibilità nella corsa al campionato”.