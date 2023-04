Mbappè contro la sua immagine sulla campagna abbonamenti del PSG. La madre: “Ha reagito a modo suo”

Kylian Mbappé contro l’utilizzo della propria immagine nella campagna abbonamenti del PSG per la prossima stagione. La madre del giocatore, Fayza Lamari ha spiegato la scelta del figlio: “Era molto arrabbiato. Mi ha chiamato, come fa di solito: io avevo capito la sua angoscia, ma al contempo gli avevo consigliato di non reagire. Al che mi ha risposto: ‘No, non voglio aspettare. Conosco le conseguenze e lo accetto’. Le sue sono parole di cuore: ha semplicemente risposto come un bambino nato sui social network, ognuno ha il suo modo di comunicare”.