Varriale si rivolge al giudice del lavoro: vuole tornare a condurre in Rai

Enrico Varriale si rivolge al giudice del lavoro e fa causa alla Rai: il celebre conduttore, sospeso in maniera precauzionale per il processo in corso riguardo le accuse di stalking nei confronti dell’ex, vuole infatti tornare davanti alle telecamere. A riferirlo è La Repubblica, che sottolinea come Varriale abbia già in mente una bozza di programma che prevede l’interazione dei presidenti delle squadre di calcio direttamente con i tifosi. Ma la situazione è complessa, e dai vertici della tv di Stato filtra imbarazzo, in quanto per prendere una decisione in merito si vuole attendere la sentenza del Tribunale penale; nel frattempo, Varriale, la cui sospensione è arrivata in accordo tra le parti ma senza un documento scritto nero su bianco, fa pressione e detta le proprie condizioni.