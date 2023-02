Scherma, Coppa del Mondo 2022/2023: sciabola maschile a squadre si ferma ai piedi del podio a Varsavia

Si ferma ai piedi del podio l’Italia della sciabola maschile nella prova a squadre della tappa di Varsavia valida per la Coppa del Mondo 2022/2023. La squadra composta da Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele e Pietro Torre dopo un bye nel round d’esordio ha esordito con un successo per 45-39 sulla Cina e si è confermata con una bella vittoria ai danni della Francia sul filo del rasoio per 45-43 nei quarti di finale. In semifinale gli azzurri sono stati sconfitti per 45-41 dall’Ungheria e purtroppo è poi andata male anche la finale per il terzo posto, persa 45-37 contro gli Stati Uniti.