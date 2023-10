F1 GP Usa 2023, Vasseur: “Vogliamo ottimizzare la performance del nostro pacchetto”

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha parlato alla vigilia del GP degli Usa, in programma ad Austin il prossimo weekend: “Vogliamo ottimizzare la performance del nostro pacchetto e l’unico modo per farlo è tornare al livello dimostrato a Singapore e in Giappone. Solo così potremo consentire ai nostri due piloti di dare il massimo“. Vasseur ha poi proseguito: “Siamo reduci da una gara in cui abbiamo pagato a caro prezzo un problema di affidabilità sulla monoposto di Sainz. Abbiamo lavorato duramente affinché situazioni del genere non si verifichino più“. Infine, il team principal della Rossa ha infine detto la sua sui tanti impegni ravvicinati: “Ci aspetta una tripletta di gare impegnative, con cinque appuntamenti in tre settimane, considerando anche le due Sprint Race. Piloti e team dovranno tenere alta la concentrazione per massimizzare le opportunità“.