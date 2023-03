Mac Allister: “Messi? Non dimenticherò mai il nostro primo incontro. A 45 anni sarà ancora il più forte”

Un Mondiale conquistato è per sempre. Sarà così per tutti i giocatori dell’Argentina che hanno trionfato in Qatar nello scorso dicembre. Uno dei protagonisti, Alexis Mac Allister, ha parlato di tutte le emozioni che lo hanno accompagnato in questi anni. Il punto focale dell’intervista, rilasciata a TyC Sport, è stato sicuramente il parere del centrocampista del Brighton su Lionel Messi.

All’emittente argentina, Alexis Mac Allister ha sottolineato la forza di Messi sia nel presente sia nel futuro. Il centrocampista del Brighton si è detto convinto di vedere il 30 del PSG al prossimo Mondiale. Queste le sue parole: “Sa che vogliamo tutto. Finché vuole e può giocare mi auguri possa continuare con noi. o vedo Messi nel prossimo mondiale. Non ho dubbi che a 40 o 45 anni sarà ancora il migliore del mondo. È molto professionale, si vede, è in perfette condizioni fisiche per continuare a giocare tranquillamente. E poi ha tutto nella sua testa, al di là del fisico ha tutto nella sua testa. Non abbiamo problemi a correre per lui“.

Sul primo incontro personale di Mac Allister con la Pulce: “Eravamo in un raduno in Spagna. Ero molto nervoso e quando sono arrivato la squadra stava già cenando. Dovevo andare a salutare i compagni uno ad uno. Quando ho incontrato Leo, beh, ero teso e tutto rosso. Forse non è stato il momento migliore ma non lo dimenticherò mai. Ho incontrato un idolo e un riferimento“.