Influencer venezuelana: “Ho fatto sesso con Ronaldo”. Entourage CR7: “Falso e diffamatorio”

Cristiano Ronaldo non smette di far parlare di se. Il portoghese sta facendo benissimo con il suo Al-Nassr, ma è fuori dal campo che le rivelazioni su di lui fioccano. Questa volta a finire nell’occhio del ciclone è stata un’affermazione di una influencer venezuelana, Georgilaya, che ha dichiarato di aver fatto sesso con il campione portoghese.

L’influencer venezuelana, con un video postato sul suo profilo personale via Instagram, a affermato di aver avuto un rapporto sessuale con il fuoriclasse portoghese lo scorso 25 marzo in Portogallo, mentre il cinque volte Pallone d’Oro era impegnato negli spareggi per la qualificazione al Mondiale del Qatar. Secondo la ricostruzione della stessa influencer, lei e Cristiano Ronaldo avrebbero dormito nello stesso Hotel di lusso nel nord del Portogallo. Nel momento in cui il campione portoghese si fosse accorto della presenza di Georgilava in Hotel, avrebbe mandato all’influencer un messaggio d’invito nella sua stanza. Georgilava ha così argomentato: “Quando ho letto il messaggio, ho pensato che se fossi andata lì avremmo parlato, ci saremmo conosciuti meglio, forse avrei potuto scattare altre foto. Non pensavo che avremmo fatto sesso ma è successo. Io ho acconsentito, ma nonostante ciò mi sono sentita manipolata dalla notorietà e dal potere di Cristiano Ronaldo“.

Pronta ed immediata la risposta di Cristiano Ronaldo, che a mezzo del suo entourage, ha subito smentito con queste brevi parole: “È completamente falso e diffamatorio“.