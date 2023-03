La Federazione Italia Basket (FIP) sta lavorando intensamente per programmare il futuro prossimo relativo soprattutto al periodo che precederà i Giochi Olimpici di Parigi che partiranno dal luglio del 2024.

Come riporta la nostra stessa Federbasket, la nostra Federazione è propensa a presentare la propria candidatura per ospitare un Torneo Pre Olimpico di basket 3×3. Tale torneo andrebbe a valere come qualificazione agli stessi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ci sono state, inoltre, le prime interlocuzioni con il Ministero dello Sport, il CONI e Sport e Salute. Tutte queste autorità hanno dato il bene placet alla FIP per proseguire con l’organizzazione del progetto.