Lutto nel mondo del calcio: scomparso Franco Sattolo, ex portiere del Torino

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Sattolo, ex portiere di Torino e di Sampdoria fra le altre. L’ex estremo difensore è scomparso all’età di 86 anni in quel di Trieste dopo aver vissuto una carriera nel mondo del calcio. Sattolo prima dell’esperienza in granata ha avuto tante esperienze in giro per l’Italia. Tutto iniziò nel Venaria, quando in questa esperienza Sattolo incontrò Alfredo Bodoira, portiere del Torino dal 1941 al 1946, che iniziò a impostarlo come portiere. Da lì in poi arrivano le esperienze di Fossano ed Ivrea, e poi l’ingaggio della Sampdoria che poi lo girò in prestito alla Sambenedettese. Dopo una stagione assai positiva, Sattolo si guadagnò la chiamata del Torino in cui svolse il ruolo di secondo affidabile dietro prima a Vieri e poi a Castellini. Nel 1974 arrivò il ritiro e l’inizio di un percorso per diventare allenatore nelle giovanili proprio del Torino, oltre anche a due importanti esperienze con Chieri e Barcanova.