Chelsea-Real Madrid, Thiago Silva ci crede: “Se c’è l’1% di possibilità, abbi il 99% di fede”

E’ tempo di verdetti in Champions League che vedrà una fra Chelsea e Real Madrid in semifinale. Nonostante il periodo grigio dei Blues e nonostante il 2-0 dell’andata, Thiago Silva non smette di credere all’impresa del club inglese. Il difensore brasiliano, in una storia di Instagram, ha cercato di caricare l’ambiente del club inglese, scomodando anche la fede in Dio, con queste parole: “Se c’è l’1% di possibilità, abbi il 99% di fede“. La squadra di Carlo Ancelotti parte con il doppio vantaggio, ma l’atmosfera di Stamford Bridge è pronta per un ultimo assalto alla semifinale che renderebbe meno amara una stagione, quella del Chelsea, costellata da tante ombre e poche luci,