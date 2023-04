Borussia Dortmund, il ds Kehl: “Vogliamo vincere il titolo nazionale. C’è fiducia”

A -2 dal Bayern, con grandi ambizioni per il futuro e una corsa per il titolo da vivere fino alla fine. Il Borussia Dortmund crede alla vittoria della Bundesliga e Sebastian Kehl, direttore sportivo del club giallonero, mette in guardia il Bayern Monaco: “L’ambizione è quella di diventare campioni di Germania – ha detto in un’intervista alla Ruhr Nachrichten -. Siamo più vicini di quanto non lo fossimo da anni a questo punto della stagione. Ho fiducia, la squadra ha le qualità che ci servono. Abbiamo bisogno di un’ottima settimana di allenamento, un po’ di rabbia, la volontà di difendere la nostra forza e il supporto dei tifosi. Così tutto è possibile. Abbiamo dimostrato di uscire più forti dalle battute d’arresto. Il destino non è nelle nostre mani, ma vogliamo mantenere alta la pressione”. Sabato il Borussia Dortmund sfiderà l’Eintracht, mentre il Bayern dovrà fare visita al Mainz.