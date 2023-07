Probabili formazioni Israele-Inghilterra, semifinale Europei Under 21 2023

Le probabili formazioni di Israele-Inghilterra, match valido come semifinale degli Europei Under 21 2023. Per una assai discutibile decisione Uefa, si riaffrontano già in semifinale le due squadre che si erano sfidate nel girone, questo perché si è voluto far restare in Georgia le compagini dei gruppi A e C prima della finale. Allora troviamo in campo gli israeliani, che festeggiano la qualificazione alle Olimpiadi, e i giovani Tre Leoni che non possono qualificarsi perché partecipano come Gran Bretagna a Parigi. Appuntamento alle ore 18 di mercoledì 5 luglio, diretta tv sulla Rai. In palio c’è la finale. Ecco le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Israele-Inghilterra

Israele (3-5-2): Peretz; Lemkin, Gandelman, Cohen; Jaber, Karzev, Gloukh, Azoulay, Layous; Gorno, Turgeman.

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –

Inghilterra (4-4-2): Trafford; Johnson, Cresswell, Branthwaite, Thomas; Elliott, Skipp, Ramsey, Palmer; Archer, Madueke.

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –