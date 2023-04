Totti-Blasi, Corsera: “15 mila euro per i figli, Ilary rifiuta e cambia serratura di casa”

La separazione fra Francesco Totti ed Ilary Blasi domina ancora nel mondo del gossip. Una delle coppie più famose nel mondo dello sport sta cercando di trovare un punto di incontro per la separazione ufficiale. Nonostante un’udienza segreta per arrivare a tale esito, ancora ci sarebbero distante fra l’ex capitano della Roma e la showgirl italiana

Secondo il Corriere della Sera, infatti, Totti avrebbe proposto tra i 12 e i 15mila euro al mese per il mantenimento dei tre figli della coppia, Cristian, Chanel e Isabel, di cui entrambi i genitori hanno chiesto ed ottenuto l’affidamento congiunto. Risposta arrivata ad Ilary e prontamente rifiutata dalla showgirl che chiederebbe almeno una base di 20mila euro al mese. Una cifra che i legali di Francesco Totti e lo stesso ex calciatore avrebbero giudicato troppo alta. Nel frattempo, la stessa Ilary avrebbe deciso di chiudere ogni rapporto con Totti, tanto da cambiare la serratura della porta. Nel frattempo Isabel, la figlia più piccola, non sarebbe per nulla contenta dell’arrivo in casa della Blasi del suo nuovo compagno ossia Bastian Muller.