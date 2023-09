Jurgen Klopp parla di Momo Salah, per cui è arrivata un’offerta da 175 milioni di euro da parte dell’Al Ittihad: “Non potete immaginare quanto clamore ci sia stato per qualcosa per la quale siamo sempre stati tranquilli. Salah è un nostro giocatore e vuole giocare qui“. Il mercato arabo non si è ancora concluso, ma il Liverpool non si aspetta brutte sorprese.