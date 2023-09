Orologio rubato a Sainz a Milano: uno dei tre rapinatori ha 16 anni

Sono emerse novità in merito alle tre persone che nella giornata di domenica 3 settembre hanno rapinato a Milano il pilota di F1 Carlos Sainz, sottraendogli un costoso orologio. Secondo quanto appreso dagli inquirenti, tramite l’esito di un esame osseo, uno dei tre rapinatori è minorenne, per la precisione di 16 anni. Nonostante l’esame radiografico delle ossa del polso abbia un valore approssimativo, è stato appurato che il ragazzo sia un minore. Attualmente in corso dunque la ricerca per garantirgli un posto in un cpa carcerario adatto