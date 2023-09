Manchester United, dietrofront della famiglia Glazer: club ritirato dal mercato, chiesti 11 miliardi

Il Manchester United non è più in vendita. Ad anticiparlo è la stampa britannica, che in attesa dell’ufficialità della società sottolinea come la famiglia Glazer abbia deciso di ritirare il club dal mercato. Dopo mesi di trattative, specialmente con lo sceicco qatariota Jassim, i Glazer sono rimasti insoddisfatti per la valutazione del club, optando dunque per un dietrofront. Cifre alla mano, le parti discutevano sulla base di 6,5 miliardi di euro, mentre ora la famiglia Glazer chiederebbe più di 11 miliardi per cedere il club. Non è da escludere tuttavia che entro i prossimi due anni il club possa essere rimesso in vendita, ovviamente a un prezzo più alto.